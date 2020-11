Kuulus observatoorium lammutatakse 

1963 valminud 305meetrise läbimõõduga raadioteleskoopi on viimase kümnendi jooksul räsinud tormituuled, kuid tänavu augustis katkenud kaabel tekitas hiiglasliku antenni sisse 30meetrise augu. Nüüd purunes veel üks kaabel. Kui kolmaski peaks katki minema, võib ehitis kokku variseda, kirjutab Science News. 19. novembril teatati Bondi-filmis „Kuldsilm“, mitmes ulmefilmis ja „Salatoimikutes“ figureerinud ikoonilise teleskoobi lammutamisest. „See on surm perekonnas,“ tõdeb Cornelli ülikooli astronoom Martha Haynes, kes on Puerto Rico teleskoobi abil uurinud vesinikku 1973. aastast saadik. „Nende jaoks meist, kes kasutavad Arecibot ja olid lootnud seda ka tulevikus teha, on see katastroof.“