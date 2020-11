Miks maksab üks valge hiir 30 000 eurot? 

„Väga õrnatundeline siin olla ei saa,“ tõdeb Sulev Kuuse, molekulaar- ja rakubioloogia instituudi katseloomade laboratooriumi ehk vivaariumi juhataja. „Kui vaja, tuleb looma opereerida: võtad tal kõhu lahti. Ega hiire opereerimine niisama lihtne ole, ta on ju väike, binokulaari all tuleb teha. Aga ma suhtun hiiresse nagu partnerisse. Ta on kaasteadlane, sest tänu temale saame ju midagi uut teada.“