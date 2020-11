Mailis Reps astus ministriametist tagasi. Ratas: see on kahtlemata suur kaotus nii valitsusele kui haridusvaldkonnale

Õhtulehele intervjuu andnud Repsi endine autojuht ütles, et ta ei olnud haridusministeeriumis ainus töötaja, kes laste hoidmise ja vedamisega tegeles. “Ega nad ise ka sellise lapsehoidmise üle õnnelikud ole. Viimase nelja aastaga on seetõttu seal kaheksa inimest vahetunud,” sõnas ta. Loe lähemalt SIIT.

Selgus, et Repsi autojuht tõepoolest ei olnud ainus, kes tööajast ministri eraasju ajas. Sellega tegelesd ka maksumaksja palgal olevad ministri nõunikud, kellest üks, ministri lapsepõlvesõbranna ja hilisem hõimlane, saab konkurentsitult riigi kõrgeimat nõunikupalka.

Peaminister Jüri Ratas kirjutab ühismeedias, et Repsi tagasiastumine on Eestile suur kaotus.

"Täna on raske päev. Otsustasime mitmeid piiranguid COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks. Õhtu tõi veel ühe raske uudise. Kohtusin Mailisega, kes teatas oma tagasiastumisest. Mailis on vaieldamatult tugev minister, pikaajaline erakonnakaaslane ja hea sõber. See on kahtlemata suur kaotus nii haridusvaldkonnale kui ka valitsusele," ütleb ta.

"Mailis on olnud neljakordne Eesti haridus- ja teadusminister ning asjatundlik Riigikogu liige. Ta on töötanud 17 aastat ka Keskerakonna heaks, juhtides erinevaid erakonna organisatsioone ja kuuludes erakonna juhatusse.Mailis, ma tänan Sind siiralt ülisuure panuse eest. Soovin Sulle palju edu ja jõudu Riigikogus, kuid eeskätt oma pere hoidmisel ja armastamisel. Tean, et meie hea ja usalduslik koostöö jätkub ning Sul on Eesti riigile veel palju pakkuda. Kallis oled!" lõpetab ta.

Uue ministrikandidaadi lubab Ratas esitada lähiajal.