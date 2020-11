KUNINGAKODA LÖÖGI ALL: partidega varustatud Tai tudengid nõuavad demokraatiat 

Noortel taimaalastel on sõjaväevõimust ja kuningakummardamisest küllalt. Nad nõuavad juulist saati kestvatel meeleavaldustel demokraatlikku riigikorda ning sedagi, et juhtide süüdimatusele tehtaks lõpp. Pime sundus austada kuningakoda on üks põhjustest, mis mässumeelseid noori kannustab.