ÕL VIDEO | Retropoe omanik meelitab kliente kruusiräpiga: külalisi käib tavapärasest rohkem 

German on elav näide sellest, et alati ei ole tarvis end tähelepanu nimel alasti kiskuda. Tema trumbiks on hoopiski vanad lauanõud, mida ta tümpsuva muusika saatel oma Youtube kanalil tutvustab. Kulutulena levinud videos pälvisid erilist tähelepanu kruusid, tassid, tuhatoosid, koorekannud.

„See on nii halb, et see on hea!” kirjutatakse sotsiaalmeedias. Eraldi mainitakse mitmel korral Germani kohati arusaamatut aktsenti. Mees ise ütleb häbenemata, et see lihtsalt on sedasi, sest eesti keel ei ole tema emakeel, kuid ta õpib seda iga päev. Kõige suurema keelepraktika on ta aga saanud just tänu Aisti poele.