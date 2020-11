20 000-eurose Rolexi müüja sai külma, aga prokuratuur ei näe selles kuritegu  

Juuli alguses laekus Põhja prefektuurile kuriteokaebus. Nimelt sõlmisid kaks kodanikku suulise müügilepingu, mille alusel müüdi käekell Rolex Yacht Master II 17 886 inglise naela ehk veidi üle 20 000 euro eest. Ostja lubas, et tasub kogu summa nelja kuu jooksul 6666 euro suuruste osamaksetena. Käekella hind pidanuks olema hiljemalt oktoobri lõpuks makstud, aga paraku ei läinud nii. Kohtumäärusest tuleb välja, et kella ei saanud kätte ostja, vaid tema abikaasa. Koos käekellaga anti üle ka selle karp ja pruun rahakott. Ostja tasus müüjale 1000 eurot, mitte 6666, nagu oli esialgu kokku lepitud. Seejärel saabus vaikus ega tulnud ühtegi uut makset. Ostja oli küll lubanud, et maksab raha ära, kuid pole seda siiani teinud. Samuti ei vasta ta müüja telefonikõnedele ega sõnumitele.