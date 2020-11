REEGLID KARMIMAKS: uuest nädalast peab ühistranspordis maski kandma, osad gümnaasiumid lähevad distantsõppele 

Kultuuriminister Tõnis Lukas ütles Delfile, et esmaspäevast on valitsuse otsusega maskid avalikes siseruumides kohustuslikud. Lisaks sellele kehtib edaspidi ka ühistranspordis kohustus kanda maski, mida hakatakse kontrollima. Kes ja kuidas seda teeb, Lukas veel öelda ei osanud.

Minister ütles, et lisaks kavatseb valitsus eraldada raha väiksema sissetulekuga inimestele, et neid maskide ostmisel toetada.

Valitsus otsustas veel, et uuest nädalast on Tallinna, Harjumaa ja Ida-Virumaa gümnaasiumid distantsõppele suunatud ning Harjumaa ja Ida-Virumaa laste spordiringides on lubatud siseruumides kuni kümme inimest, kinnitas Lukas. Lisaks on Harjumaa ja Ida-Virumaa kinodes-teatrites 50protsendine täituvuspiirang.