Kvaliteetsed nahkaksessuaarid, mis on isikliku tähendusega 

Kõige meeldejäävam kingitus jõuludeks on midagi hea kvaliteediga ja isiklikku. Sobivaima valiku tegemiseks tasub mõelda kingisaaja iseloomu ja maitse-eelistuste peale. Hea kingitus, millega kindlasti kümnesse tabate, on käsitööna valminud nahkaksessuaar, mis on graveeringuga personaliseeritud.

Kõik Eesti brändi Von Baeri nahktooted on disainitud Tallinnas ning tegemist on kõrgkvaliteetse käsitööga. Aksessuaarid on valmistatud ehtsast vastupidavast veisenahast ning suuremad nahktooted nagu seljakotid, portfellid, arvuti- ja reisikotid on varustatud eriomadustega paksu puuvillavoodriga ja YKK Jaapani lukkudega. Kingisaaja väärtustab kindlasti Von Baeri toodete peent disaini, mis muudab meele rõõmsaks ja igapäevaelu toredamaks.

Jõulukingi teeb erilisemaks Von Baeri toodete personaliseerimise teenus. Soovides kinkida midagi omanäolist, laske soetatud toode graveeringuga personaliseerida. Lasergraveerimise teel on suuremale aksessuaarile võimalik lisada vabal valikul tekst või sümbol, näiteks pühendus, õnnitlus või logo. Von Baeri Rotermanni poes saab graveeringu lausa omaenda käega luua! Samuti võib toodetele peale pressida initsiaalid ning need saabuvad tellijani maitsekasse kinkekarpi ja -kotti pakituna.

Von Baeri poe leiad Rotermanni kvartalist ja leheküljelt www.vonbaer.ee. Kõik tooted on kohe olemas (välja arvatud välja müüdud tooted).

