Nädala tipud | Minister näitas eeskuju 

Peaminister Jüri Ratase toetusavaldus kooseluseaduse rakendusaktide vastuvõtmisele mõjub kui tähelepanu kõrvalejuhtimine tule all olnud ministrilt. Muljet süvendab koalitsioonipartneri kiire konstateering, et võimuliit on kooseluseaduse külmutanud, ja seegi, et Ratase juhitud erakonna fraktsioonis pole üksmeelt. Miks ei kuulnud me peaministri seisukohta siis, kui ta oli ametis abielureferendumi ettevalmistamisega, millega seati võimuliidu kooselu ettepoole ühiskondlikust sidususest?