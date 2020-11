Nädala TOP Nädala tipud | Minister näitab eeskuju Elis Kusma, arvamustoimetaja , täna, 16:12 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Ministeeriumi bussi rakendamine koos autojuhiga peamiselt oma pere tarbeks ja kantslerilegi tundmatuks jäänud nõuniku kalli tööaja väidetav sisustamine lastehoiuga ei ole ju nähtused, mis oleksid võrreldavad ametiauto kõrvalepõikega töölesõidul, et valitsusliikme laps turvaliselt kooli ees maha panna. Mailis Reps on tunnistanud, et mugavustega on mindud üle piiri ja ühiskond arutleb, kas ministri privileegid tuleks tagantjärele seadustada, muutes need normiks kõigile (lapsevanematest) palgatöölistele. Ja kas minister ongi nüüd puhtalt pääsenud?