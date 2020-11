Seisukoht Seisukoht | Kannatame maskid ära! Merilyn Närep, reporter , täna, 15:26 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Pean tunnistama, et ka mina olin üks nendest, kes ei tahtnud maski kuigi meelsasti ette panna. Eriti kohtades, kus oli palav, nii et vunts hakkas higistama. See oli ebameeldiv ja ebamugav ning raske oli hingata. Samuti läksid prillid uduseks jne. Seejärel mõtlesin nende peale, kes peavad iga päev maski kandma. Inimesed, kes päästavad päevast päeva kümneid elusid. Kui nemad saavad hakkama, miks siis mina ei peaks?