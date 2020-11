PILDID | TUNNELIST UNISTADES: Rail Balticu Ülemiste terminalis hoitakse kohta ka Helsingi rongile

Koroona-aasta on jätnud oma jälje ka Rail Baltica arengutesse. „Meie Hispaania partneril tekkisid hilistused: me ei saanud geotehnilisi mõõtmisi läbi viia, kuna nende tiim pidi esimese [nakatumiste] laine ajal Eestist lahkuma. Sealt tekkis viivis, aga see ei ole draamatiline. Me saame selle aja järgnevate aastate jooksul tagasi teha. Lõpptähtaegades me mingeid viivitusi ei näe, vähemalt pandeemia praeguse seisu juures,“ rääkis Rail Baltic Estonia juht Tõnu Grünberg.