SKANDAAL EI VAIBU! Mart Helme: Mailis Repsi umbusaldamisel on EKRE fraktsioonil võimatu teda toetada 

Helme räägib intervjuus, mis kõlab Eestis tegutsevas SSS-raadios täna kell 16, et haridus- ja teaduminister Mailis Reps on ministeeriumis korruptiivselt kuritarvitanud oma ametiseisundit. „Mina sellega ei lepi. Aga ma ei ole enam valitsuses,“ ütleb Helme intervjuus Hanno Tombergile. Helme märgib intervjuus veel, et erakonna juht ja rahandusminister Martin Helme on probleemis pehmem: täpsustamist vajab seadusandlus, mitte Repsi väljavahetamine.