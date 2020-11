Mart Helme: EKRE oleks võimatu toetada Mailis Repsi umbusaldamisel 

Helme räägib intervjuus, mis kõlab Eestis tegutsevas SSS-raadios täna kell 16, et haridus- ja teaduminister Mailis Reps on ministeeriumis korruptiivselt kuritarvitanud oma ametiseisundit. „Mina sellega ei lepi. Aga ma ei ole enam valitsuses,“ ütleb Helme intervjuus Hanno Tombergile. Helme märgib intervjuus veel, et erakonna juht ja rahandusminister Martin Helme on probleemis pehmem: täpsustamist vajab seadusandlus, mitte Repsi väljavahetamine.

EKRE saadik Kert Kingo kirjutas Facebookis, et imestab, kuhu on Eesti õigusriigina jõudnud. „Korruptiivselt käitunud minister on arusaamisel, et kaudselt oma rikkumise tunnistamine teeb selle rikkumise olematuks. See on kõigest oskamatus oma eraelu korraldada! Prokuratuur võtab mõtlemiseks aja, et kas korruptiivse teo puhul (antud juhul!) menetlust ikka alustada!“ kirjutab Kingo. „Ei mingit aktiivset asjaolude selgitamise tahet ega plaani. Ja lõpuks....justiitsminister "palub" prokuratuuril uurida HOOPIS ajakirjanduse tegevust korruptiivselt käitunud ministri juhtumis!“