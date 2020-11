Juhtkiri | Jüri Ratas laseb tappa vaba ajakirjandust 

Peaminister Jüri Ratas, kes sellel samal pressikonverentsil püüdis jätta muljet, et ta oli puu otsas, kui pauk käis, tõenäoliselt teab, et see pole esimene ähvardus, mis on Õhtulehe suunas lennanud. Kuid see selleks. Tähelepanuväärne on ka Raivo Aegi lause, mida too ütles valetava ministri Mailis Repsi tegevust kirjeldades: „Enam ei saa keegi seda patjade alla toppida vaikusesse.“ Jah, enam tõesti te ei saa seda teha. Kuid kas te proovisite?

Me tahame, et see oleks väga selge: peaminister Jüri Ratas, öelge enda valitsusele ja käskjalgadele edasi, et inimene, kes arvab, et Õhtulehe peatoimetajat või ükskõik millist töötajat saab kas meeleheaga meelitada või kuidagi ähvardades mõjutada, on peast põrunud. Õhtuleht ja Eesti ajakirjandus laiemalt on vabad ning me oleme veendunud, et kõik peatoimetajad seisavad selle eest, et see nii ka jääks. Me ei kartnud enne selle loo avaldamist ja me ei karda ka nüüd, meie usaldame Eesti õiguskaitseorganeid, me suhtume nende raskesse töösse ülima lugupidamisega ja meil on kahju, et teie seda usaldust järjepidevalt õõnestate.