Kaja Kallas: valitsus suukorvistab ajakirjandust, mis näitas, et minister peab riigivara enda omaks 

„ Haridusministri skandaali juures häirivad mitmed asjad. Esiteks on olemas riigi vara kasutamise kord ja isegi kui oled minister, siis ei peaks riigi vara ja ressursse pidama enda omadeks. See ei tähenda seda, et lapsi ei võiks kooli viia või neid asju peaks hoidma totaalselt lahus, sest see reaalselt polegi võimalik. Ma arvan, et inimlikult kõik mõistavad. Kui aga ajakirjanduses ilmsiks tulnud kahtlused, et haridusministeeriumi palgal olevad inimesed on pikema aja vältel töötanud kui ministri isiklikke asju korraldavad abilised, osutuvad tõeks, on tegemist juba hoopis teise kaaluga rikkumisega. Ministril on kohustus kahtlusi tekitavates küsimustes anda ausaid ja selgeid vastuseid. Tänaseks me veel neid kuulnud pole.

Teine asi, mis mind selle asja juures häirib, et on see, kuidas valitsuse liikmed läksid ründama ajakirjandust ja ähvardada neid prokuratuuriga. Ajakirjanduse töö on välja uurida ja juhtida tähelepanu võimu kuritarvitustele, mille üheks ilminguks on riigi vara ebasihtotstarbeline kasutamine. Kui neid minnakse selle eest karistama, siis on see samm ajakirjanduse suukorvistamise suunas. Jah, on kahetsusväärne, et selles loos on nii olulisel kohal lapsed ja nende õigused peavad kindlasti olema tagatud. Aga samamoodi on vale laste kilbina kasutamine selleks, et hurjutada neid, kes küsivad põhjendatud küsimusi ministri võimalike eksimuste kohta.“