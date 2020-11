Eesti uudised Raimond Kaljulaid: Mailis Reps on moosivaras, aga riigikogu ei pruugi teda seetõttu umbusaldada Marvel Riik , täna, 12:13 Jaga: M

Raimond Kaljulaidi hinnangul võiks parlament kaaluda Repsi umbusaldamist siis, kui tuleks välja, et seni Õhtulehes avaldatud lood räägivad laiemast mustrist, mida Repis on haridusministeeriumis pununud. Foto: Kollaaž (Madis Veltman / Ekspress Meedia, Martin Ahven)

„Ma ei ole lõpuni kindel, kas tänases riigikogus oleks piisavalt saadikuid, kes leiavad, et Mailis Repsi rikkumine on sedavõrd suur ja oluline, et see vääriks umbusaldamist,“ ütles sotside rahvasaadik Raimond Kaljulaid. Tema hinnangul tegeles Reps ministeeriumis küll moosivargusega, aga ka see pole lubatud.