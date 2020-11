KAALUST ALLA! I Helise edulugu: -12 kg saavutasin kolme nädalaga 

Kaaluprobleemid pole Helisele tuttav teema. „Mure liigsete kilode pärast tekkis alles peale teise lapse sündi, kui mulle jäid kaaslaseks 10 ülekilo.” Varasemalt oli naisel küll toitumiskavade kasutamise kogemus olemas, kuid nende järgimine oli tema jaoks liiga keeruline ja ajamahukas ning ei andnud soovitud tulemust. Katsetuste efektiivsust pärssis ka kiire töötempo ja vähene arv unetunde. „Mulle on alati meeldinud tervislik toitumine ning ka seekord püüdsin treeningute ja toitumisega ise hakkama saada, kuid kaal seisis kui kivi ning ei liikunud ei üles- ega allapoole. Teadsin, et pean midagi kardinaalselt muutma.”

Soovitud muutus tuli ootamatult Helise ellu tänu tuttavale, kes oli edukalt kaalu langetanud. „Dr Simeonsi dieet oli mulle küll tuttav, kuid inspiratsiooni ise proovida sain tänu lähedase kogemusele, kes programmiga 10 kilogrammi kaotas. Kiire ja kaunis tulemus andis lõpliku tõuke, et end käsile võtta ja ka ise edu saavutada.” Kahe lapse ema soov oli saada tagasi oma raseduseelsesse kaalu, sest kapis olid kõik riided kandmist ootamas.

Dieediprogrammi läbimisse suhtus Helis täie tõsidusega. „Olen väga sihikindel inimene ja kuna ei jätnud endale ruumi läbikukkumiseks, siis ka hirme otseselt polnud. Oli küll neid, kes arvasid, et mis kiirelt läinud, tuleb ka kiirelt tagasi, ent olin kindel, et kui asju õigesti teha ja mitte vanade käitumismustrite juurde tagasi pöörduda, siis see paika ei pea.” Naine võttis põhjalikult ette programmi materjalid – viis end reeglitega kurssi ning vaatas ka teiste kaalulangetajate edulood üle.

Helise dieediring algas väga tempoka kaalulangusega ning et hea enesetunne säiliks, andis personaalset nõu isiklik toitumisnõustaja (sest igaühe organism ja kaalulangetus on erinev). „Sain kindlad juhised, mis aitasid väga hästi. Soovitan kindlasti dieedikonsultandiga koostööd teha, nii tuleb tulemus parem. Mina tegin dieediringi eriolukorra ajal, seega oli kindlasti lihtsam, sest toidukohad olid kinni ja ahvatlusi vähem.” Dieet kulges naisel kergelt, kadus väsimus ja energiat oli rohkem. Helise sõnul aitas hästi järjel püsida see, et toidukorrad olid karpidega kaasas. „Minu kiiresse eluviisi sobis see ideaalselt, kuna toidu valmistamine oli lihtne ning ei nõudnud palju aega. Mulle väga meeldis toitumiskava reeglite konkreetsus, kuid samas jäi ka nuputamist endale põnevate roogade valmistamiseks.”

Võti edukaks kaalulangetuseks on Helise sõnul kindla eesmärgi võtmine. „Tegin programmi teadliku otsusena, kiirelt saabuvad tulemused motiveerisid muidugi ka. Suureks toeks oli toetav pere – isegi abikaasa hakkas jälgima oma toitumist ning võttis 5 kilogrammi alla.” Kuna uus toitumine oli muutnud ka elustiili, oli kaalulangetuse etapilt lihtne kaalunumbri säilitamise sammule üle minna. „Tundes, et lõpp on lähedal, tekkis suurem isu muude toitude järele. Õnneks kaalunumbrit see enam oluliselt ei mõjutanud, kõikumine jäi lubatud 1 kilogrammi raamidesse ning saavutatu on ilusasti püsinud.”

Programmi läbimine õpetas Helisele, et on varasemalt söödud toidukogused olid liiga suured ning hoolikas tuleb olla märkamatult menüüsse hiilivate lisakaloritega. „Dr Simeonsi dieet on lihtne ja kergesti jälgitav. Tulemused tulevad kiiresti, oluline on motivatsiooni hoida ja läbi teha ka kaalunumbri hoidmise etapp, et tulemus püsima jääks. Soovitan proovida!” julgustab naine. Tänu lisakilodest vabanemisele õnnestus Helisel sel sügisel läbita Tallinna Maratoni kombo distantsiga 42,2km.

