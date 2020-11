Hindrek Riikoja: Repsi tuleb mõista, ent kõik peab olema ja näima aus 

Kalle Muuli ütles, et kõik potentsiaalse seaduserikkumisega tekkinud küsimusi peab uurima ja arutama prokuratuur, ent mitmed advokaadid on maininud, et seadusi pole rikutud. Kuku raadio peatoimetaja Hindrek Riikoja arvates tasub vaadata erinevaid Euroopa inimõiguste kohtu lahendeid, mis puudutavad seda, kuidas ajakirjandus võib toimida. „Kui neid vaadata, siis võidulootust riigi poolel pole – Õhtulehte milleski süüdi mõista on väga keeruline,“ sõnas Riikoja.

Riikoja nõustus, et ilmselgelt poleks mingit probleemi, kui kõrge riigiametnik võtab hommikul tööle minnes lapsed kaasa, viib nad kooli või lasteaeda ja toob nad õhtul koju. „Repsi puhul on skandaal selles, et sõidud tehti päevasel ajal ja esines olukordi, kus ministeeriumi autojuht läks lastele järgi ilma Mailis Repsita. See on natuke üle võlli.“ Tema arvates pole ka eluliselt usutav, et kui Õhtuleht asus ministrilt esimesi küsimusi esitama, ei mäletanud Reps, et käis ministeeriumi väikebussiga perereisil Horvaatias.

Kalle Muuli Foto: Teet Malsroos

Muuli hinnangul on oluline konstruktiivselt edasi minekuks lahendada küsimus, kuidas korraldada riigis ametiautode jms kasutamist. Tema arvates on Repsi põhiline viga see, et ta pole varem teemat kergitanud ja sellele lahendust leidnud – et ka tulevikus ei tekiks üksikemadel selliseid probleeme. Riikoja mainis, et Repsi tuleb mõista, ent kõik peab olema ja näima aus – ka minister ise.