Kiri | Jätke ministri lapsed rahule! 

Pärast näitasid ajakirjanikud ministrile veel videosid tema enda laste kohta. Mis te arvate, kuidas tunneksite end, kui keegi teeks teile isegi ettepaneku, et näitab teile teie endi ja laste teadmata tehtud salvestusi? Ja seda veel pika aja jooksul. Parem mitte ette kujutadagi, et see võiks juhtuda. Aga ometi nii tehti. Ja minister lapsevanemana võttis selle isegi veel vapralt vastu.



ERR-i eetikanõunik Tarmu Tammerk ütleb, et lapsed on asjatult ja ebaeetiliselt sellesse loosse tõmmatud. Mina aga ütleksin veel, et tegemist on meie kõigi turvatunnet vähendava tegevusega. Laste varjatud jälitamist ning niisugusel kujul eksponeerimist ei õigusta mingid ajakirjanduslikud põhjendused.