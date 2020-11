Kiri | Repsi juhtum näitab, et riigi tagant varastamine on siiani auasi 

Au prouale, et ta kõigest väest ponnistab, aga kuue lapsega lahutatud ema võiks perioodil, kui lapsed on veel väikesed, tagasihoidlikumat tööd teha ja rohkem aega oma lastele pühendada. Sest proua Reps tõepoolest ei saa oma tööga pere kõrvalt kuigi hästi hakkama. Üldhariduskoolidega on ta küll tegelnud, aga vene keel eesti koolis õitseb endiselt edasi ja õpetajate põud süveneb. Kõrgharidus ning teadus on aga tema vaateväljast kahetsusväärselt täiesti välja jäänud. Kas tõesti peame ootama tema laste ülikoolini jõudmist, et seal midagi paremuse poole liikuma hakkaks?