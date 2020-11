Repliik Vastukaja | Abielureferendumile vastu seismine takistab riigikogul muutumaks kummitempliks Siim Tuisk, sotsiaaldemokraat , täna, 11:05 Jaga: M

Foto: Teet Malsroos

Õhtulehe reporter Viljar Voog esitas kaks valeväidet: 1) et “sotsiaaldemokraadid hävitavad demokraatiat”, kuna “muudatusettepanekute tõttu ei saa riigikogus enam üldse tööd teha,”2) ja et kui selliseid meetodeid hakatakse laiemalt kasutama, siis “ongi Eesti demokraatial ots peal.”Esiteks, 99% eelnõude puhul pole juntimist võimalik või mõtet korraldada, sest valitsus saab siduda vastuvõtmise usaldushääletusega, ning muudatusi mitte arvestada. On väga üksikud juhtumid, kus sedasorti sidumist pole võimalik teha ja rahvahääletus ongi üks neist. Demokraatia ei ole sotside tõttu ohus. Kui üldse millegi, siis riigikogu pideva marginaliseerimisega valitsuse poolt ja opositsiooni muudatusettepanekutele sisust hoolimata vastu hääletamisega. Teiseks, ka rahvahääletuse küsimuse osas pakkusid opositsioonierakonnad oma abi küsimuse sõnastamisel, nõnda et tulemusel oleks tagajärg. Sest rahvahääletus ei ole suvaline poliitiline otsus, ja pole mõtet naeruvääristada üht