Raimond Kaljulaid | Tallinna järgmise aasta eelarves on kriisiajale sobimatud kulutused 

See võimaldab kokku kutsuda inimesi, näidata eskiise ja rääkida tähtsa näoga sellest, kuidas kohe-kohe algab ehitus. Kardan, et paljudel juhtudel jäädakse reaalseid tegusid ootama veel aastateks.

Tõeline häbiplekk eelarves on eraldi eelarverida, millega antakse veerand miljonit eurot ühe abilinnapea juhitavale spordiühingule.

Kusjuures varasematest aastatest on tänu ajakirjanike heale tööle teada, et vähemalt osa sama abilinnapeaga seotud ühingutele eraldatud rahast on jõudnud Keskerakonna kampaaniatega seotud isikute ettevõtete pangakontodele.

Üks Tallinna spordiraha jagamist hästi tundev isik on mulle vihjanud, et tegelikult jõuab eelmainitud linnavalitsuse liikmega seotud ühingute ja organisatsioonideni läbi erinevate skeemide palju enam, võib-olla koguni üle miljoni euro. Seda on raske kinnitada või ümber lükata.

Kinnitan, et kohalike valimiste järgselt ametisse astuv uus linnavalitsus kindlasti ei kavatse lubada seda, et mõni linnajuhtidest saab eraldada maksumaksja raha enda ühingutele. See on absoluutselt lubamatu ja nii me ei tee. Ühtlasi vaatame me väga teraselt üle kõik seni tehtud kulutused ja aruandluse.

Mis puudutab linnameediat, siis selles valdkonnas linna palgal olevad töötajad peavad arvestama, et enamikega neist töösuhet peale valimisi ei jätkata.

Teede osas ei ole häid uudiseid