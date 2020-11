Riho Nõmmik | Millal linnaisad mõistavad, et Tallinnas on vaja isegi talvel liigelda? 

Esimene variant on, et linnaisad-raehärrad on olukorrast teadlikud, aga loodavad, et probleem laheneb iseenesest. On inimene – on probleem. Pole inimest – pole probleemi! Asjata loodate! Praeguste vanurite ja väetite asemele tulevad tulevikus uued! See rahvas on ju kangekaelne!

Teine variant. Linnaisad ei käi jala. Aga autoaknast on raske ümbrust näha. Ainult siis, kui istmikku veidi raputab, antakse käsk sõidutee korda teha. Siit minu ettepanek: võtta üheks kuuks linnaisadelt autod ära ning riputada ninale hallikad prillid. Ja las käivad Tallinna kõnniteedel ja sõidavad bussidega. Ja kui nad ei leia ennast pärast seda haiglast, siis võib-olla võtavad midagi ette – mitte enda, vaid nende heaks, kellel pole autot istumise all. Ja ärge öelge, et kui teil ei ole sõidukit, siis ostke. See oleks liiga küüniline.

On ka kolmas variant. Leida miljoneid maksvate projektide kõrval (asemel?) raha ka selleks, et teha kesklinna ja Toompea kõnniteed käimiskõlblikuks; et hoida äärelinna sõiduteed talvelgi korras; et teha ootepaviljonid ohutuks ja et õpetada bussijuhid rahvast sõidutama.