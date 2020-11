Terviseameti peadirtektor: jõuludeni peaks kooriproovid ära jätma 

Lanno sõnul on see praegu veel vaid tungiv soovitus, valitsuse korraldust veel pole, kirjutab ERR .

"Distantsi hoidmine kaks nädalat on kõige efektiivsem piirang viiruse leviku tõkestamiseks," ütles Lanno ETV hommikusaates "Terevisioon", et see summutab viiruse levimise.