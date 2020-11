Ungari ja Poola võivad abipaketi rahadest ise ilma jääda 

Varssavi ja Budapesti vastuseis tuleneb sellest, et taastepaketi üks klauslitest näeb ette, et raha tuleb kasutada lähtudes õigusriigi põhimõtetest. Riikide valitsused tõlgendavad seda kui Brüsseli dikteerimist, mida nemad oma (Brüsselilt saadud) rahaga peale tohivad hakata.

Associated Press vahendas Ungari peaministri Viktor Orbani sõnu, kes teatas, et enne ei nõustuta millegagi, kuni polda nõus kõiges. Ta võrdles euroliidu tingimusi Nõukogude Liidu väljapressimisega ning põlastas, et euroliit peab õigusriikideks ainult neid, kes migrante sisse lubavad. Orbani enda valitsus pälvib kriitikat sellega, et kipub eurorahasid enda liitlastele jagama ning Ungari kodanikuühiskonda pigistama.

Nüüd paistab, et pole ka välistatud, et sõrgu vastu ajavad riigid võivad paketist üldse välja jääda. Holland pakkus, et abipaketi võiks eelarvest lahku lüüa ning siis pole kahe riigi nõusolekut (ega osalust) vajagi. See pole siiski esimene ega eelistatud valik, hetkel on lootus siiski mingi lahendus leida. EUObserver vahendab, et euroliidu diplomaadid jäävad äraootavale seisukohale, ehk tahavad näha, mida kahe riigi valitsused siis tegelikult tahavad. Rohkem raha?