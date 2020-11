TRAAGILISE PÕLENGU NAABER: nägin, et majast tuleb suitsu. Tossu sees panid kaks meest kärakat 

Kui päästjad jõudsid kohale, põles elumaja nõnda tugevalt, et seda sai kustutada vaid väljastpoolt ning püüda kaitsta lähedal olevaid eramuid. Kolmveerand üheteistkümne ajal tuli hakata lähimatest majadest elanikke evakueerima. Nad lubati koju tagasi juba mõni minut enne südaööd ja paluti seal uksed ja aknad kinni hoida ning ventilatsiooni välja lülitada. Kolmveerand ühe ajal oli selge, et ümberkaudsed hooned on päästetud ja neid ei ähvarda enam oht. Tulekahju lokaliseeriti siiski alles veerand viieks hommikul. Järelkustutustööd kestsid veel mitu tundi. Majast jäi alles vaid kuum tuhk ja kohati veel hõõguvad tukid.