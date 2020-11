Prantsusmaa keelab koduõppe ära 

Hetkel kasutab Prantsumaal koduõppe võimalust kusagil 50 000 last (mitte ajada segamini koroonapandeemiast tingitud distantsõppega). Muidugi pole nad kõik islamiusulised, nagu mujalgi läänemaailmas, leidub nende seas ka näiteks kristlasi. Juba vannuvad koduõpilaste lapsevanemad kurja protesti Macroni ja tema kavandatava keelu vastu. Erinevad katoliiklikud portaalid ei kirjuta eelnõust soosival toonil. Vanemate argument on kaalukas: see riivab nende vabadust. Juttu sellest, et koduõppel lastest kasvavad radikaalsed hullud, peavad nad jaburaks. Mõni vaidleb ka mittereligioossest seisukohast, et tavalises koolis võidakse lapsi kiusata või et kooliõppe tempo tema lastele ei sobi.