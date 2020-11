Mart Riikoja | Mailis Repsi topeltstandardid

Kas pole kaksikmoraal see, kui ajakirjanikele heidetakse ette, et nende materjalides on näha ministri lapsed ja kodu, kus minister oma lastega elab. Ometi illustreerivad ministri lapsed täiesti äratuntavate nägudega Mailis Repsi Facebooki lehel nii kaanefotot kui mitmeid postitusi. Kui nende samade laste pildid on olnud selgelt ära tuntavad fotodel artiklite juures, kus Mailis Reps tutvustab oma Nõmmel asuvat linnakodu või ka Märjamaa vallas asuvat suvekodu.

Kas ei ole kaksikmoraal see, kui enne presidendivalimisi aastal 2016 sobis Mailis Repsile, et „Seitsmeste" uudisloos demonstreeritakse tema Nõmme kodu tänavalt, näidatakse, kuidas ta oma lastega aias siili imetleb ja kiigatakse presidendikandidaadi elamist seestpoolt. Ajakirjanike töömaterjalidelt samu asju nähes poeb aga proua ministri hinge hirmuuss…

Kas pole kaksikmoraal see, kui minister Mailis Reps räägib ajakirjanikele, et kuna tema ametiauto pealt on erisoodustusmaks makstud – vahel jääb mulje, nagu oleks proua minister selle maksu ise, mitte maksumaksja tasunud –, siis võib ta selle autoga teha ka erasõite töövälisel ajal. Minister unustab ainult, et see auto on mõeldud kasutamiseks ministrile, mitte tema pereliikmetele!

Kas pole kaksikmoraal see, kui minister üritab jätta muljet, nagu oleks ajakirjanikud tegelenud massiivse tema laste salajase jälgimise ja jälitamisega teades väga hästi, et seda oli tarvis vaid selleks, et tõestada ministeeriumi vara süstemaatilist väärtarvitamist. Mailis Repsile oli kogu aeg väga hästi selge see, millest Õhtulehe ajakirjanikud oma loo tegid. Ja talle on vägagi selge see, et kõik tema õigustused pole muu kui vale.

Valetamine on valetamine

23. oktoobril astus toonane väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo pärast riigikogule valetamisega vahele jäämist ametist tagasi. Kindlasti on hulk inimesi, kes arvavad, et Kingo on väga tore inimene. Ehk on isegi mõni selline, kes arvab, et ta oli väga hea minister. Mind ei huvita ei ühtede ega teiste arvamus karvavõrdki. Mina tean, et Kingo valetas ja astus pärast sellega vahele jäämist tagasi.

Täna näen ma, et haridus- ja teadusminister Mailis Reps on korduvalt valetanud. Kindlasti on hulk inimesi, kes arvavad, et Mailis Reps on väga tore inimene. Ehk on isegi mõni selline, kes arvab, et ta on väga hea minister. Mind ei huvita ei ühtede ega teiste arvamus karvavõrdki. Mind huvitab: millisel kuupäeval esitab ta peaministrile lahkumisavalduse.