KRAANID KINNI: Lukašenka-vastane Minski asum jäi veest ilma 

Meduza kirjutab uusarendusrajoonist Novaja Baravaja, kus on elanikke üle 10 000. Peaaegu kogu asum, umbes 90 protsenti, hääletas suvistel valimistel Svjatlana Tsihhanovskaja poolt.

Pühapäeva õhtul kadus tervest piirkonnast veeühendus. Kurtmise peale see taastati, ent vaid paar tundi hiljem kadus vesi jälle. Teisipäeval nirises kraanist vähehaaval vett vaid paaris kortermajas. Portaal Tut.by vahendab, et nähtavasti oli keegi veetorude kallal lõhkumas käinud, kuid kahjustuste likvideerimine ei peaks tegelikult aega võtma kauem kui paar tundi. Mõnes majas kadus ka küte.

Novaja Baravaja elanikud on veendunud, et Valgevene isevalitseja on temavastaste protestide väljajuurimiseks võtnud kasutusele uue meetodi. Asumirahvas koguneb regulaarselt miitinguteks, nii mõnelgi aknal võib näha Valgevene punavalget lippu, mida töölised elanike sõnul regulaarselt maha kiskusid. Ka vee kadumise järel kippusid torusid parandama tulnud mehed lippude kallale.