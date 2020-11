Vandeadvokaat Leon Glikman: ajakirjandus võib filmida avalikus ruumis riigi vara, see pole ebaseaduslik jälitustegevus 

„Mulle pole asjaolud täpselt teada, kuid ajakirjanduses avaldatu põhjal võib väita, et ajakirjanike tegevuses ei ole kuriteokoosseisu. Esiteks on ebaseaduslikku jälitustegevuse regulatsiooni eesmärgiks kaitsta eraelu puutumatust. Riigi omanduses

olev auto kasutus riigi esindajaks oleva ministri poolt ei ole eraeluline küsimus,“ selgitas Leon Glikman. „ Mitteeraelulise teabe puhul kehtib põhimõte, et kõik on avalik, väljaarvatud seaduses sätestatud erandjuhud. Kuna seadus sellekohaseid erandeid ei sätesta, siis oli info avalik. Seega, avalikus ruumis paikneva riigi, kui avalik-õigusliku isiku auto kasutus avaliku teenistuja poolt ei lange eraelu kaitse alla.“

Ebaseadusliku jälitustegevuse tunnusjooneks on salajasus. „Avalikus ruumis riigi varaks oleva auto pildistamine või filmimine sellele tunnusele ei vasta. Puuduvad andmed salakaamerate kasutamise osas ja pigem jäi kõik tavapärase ajakirjandusliku tegevuse piiresse,“ sõnas Glikman. „Kuskilt ei tulene, et ajakirjanikud oleksid pidanud endast märku andma või vaatamiseks või pildistamiseks luba küsima. Kui sellist tegevust kriminaliseerida, siis tähendaks see ajakirjanduse suu sulgemist riigi vara kasutuse küsimustes.“