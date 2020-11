Juhtkiri Juhtkiri | Repsi ahnus toob uued reeglid? Ohtuleht.ee , täna, 18:36 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Vaadates, kui laia vastukaja on tekitanud Mailis Repsi tegevus ministeeriumi rakendamisel perevankri vedamise ette, siis on selge, et ühiskonna silmis on taluvuse piir ületatud – ükskord prahvatab vimm, mis kogunend salaja. Sestap on vähe tema kaitsele asunud peaminister Jüri Ratase lubadusest, et ministrite autode kasutamise reeglistik tuleb üle vaadata.