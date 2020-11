Seisukoht | Mis on lubatud Jupiterile 

Õhtuleht paljastas, et Repsi alluvuses olevatele ministeeriumi töötajatele on lisandunud kummaline kohustus: olla muude tööde kõrval veel justkui ministri laste lapsehoidja ja nende sõidutaja küll kooli, küll koju.

On piinlik, et oma riigi arendamisel meenutab Eesti aastal 2020 üha enam üht teist riiki ja aega, mida vanemad meie hulgast veel mäletavad. Tolles riigis oli olemas nomenklatuur, kellel olid oma hüved ja oma (ainu)õigused. See võrdsemast võrdsem seltskond nautis hüvesid, mis n-ö tavakodanikele olid vaid unistuseks. Nomenklatuuri selle sõna otseses mõttes küll enam ei ole, aga omamoodi riigiaadel näib Eestis vargsi tekkinud olevat küll.