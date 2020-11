ÄRA USU KELME! Kaitsepolitsei ja Europoli nimelt levib petukiri 

Eesti inimesele nimeliselt saadetud kirjas teatatakse, et ta on pärinud Lääne-Aafrikas Togo riigis kolm miljonit dollarit ning raha on saadetud tema pangakontole, kuid Europol ja kaitsepolitsei pidasid ülekande kinni. Raha kättesaamiseks on vaja tasuda 500 eurot maksu, et saada sertifikaat, mis tõendab raha puhast päritolu. Sellisele nõudele võib eelneda kiri, kus pärandusest ja selle kinnipidamise ohust teatatakse. Tegemist on kelmusega ning kindlasti ei tohi kuskile raha kanda.

Veebikonstaabel Andero Sepp selgitab, et sarnaseid petuskeeme on varasemalt korduvalt kasutatud, kus hüve kättesaamiseks, olgu see pärandus, lotovõit või saadetis, nõutakse erinevate tolli- või kindlustusmaksete tasumist. „Usaldusväärsuse tõstmiseks esinevad kelmid tuntud ja usaldusväärsete organisatsioonide nimelt. Näiteks hakkasid suvel levima petukõned pankade nimelt ning ka riigiasutuste nimelt on kelmid end varasemalt tutvustanud. Praegusel juhul on kiri saadetud Europoli nimelt ning selles hoiatatakse, et kui inimene raha päritolu tõendamiseks maksu ei tasu, võidakse ta kutsuda kaitsepolitseisse ülekuulamisele,“ räägib veebikonstaabel.

Praegu on politseini jõudnud info ühelt kirja saanult, kes kahju ei kannatanud. On tõenäoline, et sarnaseid kirju on saadetud rohkem.

Andero Sepp ütleb, et sellise sisuga kirja saades tuleks sellest politseile teada anda ning mitte teha ühtegi makset. „Üldjuhul kaasneb pärast esimese makse tegemist nõue veel mõne makse tasumiseks. Selliselt võib inimene jääda ilma tuhandetest eurodest ja lootus suur pärandus kätte saada ei realiseerugi,“ ütles Sepp.

Soovitused taolise kirja saamisel: