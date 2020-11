Siim Avi | Võrdsematest võrdsemad 

Mis juhtuks, kui Mailis Reps naaseks tagasiastumise korral riigikokku? Teda ootaks riigikogus selline tore „võimalus“ või „tööriist“ nagu kuluhüvitis, mille kasutamisotstarve osas on argumentatsioon sama laialivalguv kui ookean. Ehk mäletab lugeja juhiloata Stalnuhhini naise kasutatava auto autoliisingut või kaugemasse aega tagasi vaadates Priit Toobali kütusetarbimisorgiat, mis tegi enne saadikuameti mahapanemist rekkameestelegi silmad ette? Näiteid on lõputult ja poliitiline vastutus on sisutühjuse sünonüüm nagu alati. Riigikogus on ilmselgelt paremad võimalused ühildada pereelu tööga, sest äraleierdatud ja -tüüdanud kuluhüvitiste teema enam vist nii palju klikke ei too. Valijagi on ammu käega löönud.