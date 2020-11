Lastekaitse Liidu seisukoht: laste kajastamine meedias peab olema kaalutletud ja põhjendatud 

Lastekaitse liidu sõnul on lastel õigus eraelu puutumatusele, mistõttu nende sissetoomine loos, mis tegelikult ei räägi lastest, on põhjendamatu. ”Lapsevanemana tekitab minus õudust asjaolu, mida lugesin Mailis Repsi sotsiaalmeedia postitusest, kuidas tema lapsed on märganud, et neid jälgitakse ja pildistatakse. Kas see on meie riigis tõesti võimalik?” kommenteerib Lastekaitse Liidu juhataja Varje Ojala.



Antud juhtumit oleks saanud tema hinnangul kajastada ka sellesse lapsi kaasamata. “Väide, et laste fotod olid hägustatud ja nad ei ole äratuntavad, kõnealuses kontekstis ei päde, kuna lapsed on ilmselgelt tuvastatavad,” arvab ta.



ÜRO lapse õiguste konventsioon, millega Eesti ühines 1991. aastal, sätestab, et igasuguste otsuste tegemisel peab lähtuma lapse huvidest. "Laste kajastamist meedias tuleb alati põhjalikult kaaluda ning hinnata selle reaalset vajadust, pannes esikohale lapse huvid. Loa lapse pildistamiseks või filmimiseks annab lapsevanem," lisab liit.