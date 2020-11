Eesti uudised Justiitsminister Raivo Aeg: palusin prokuratuuril hinnata Õhtulehe tegevust Repsi jälgimisel Marvel Riik , täna, 15:02 Jaga: M

Justiitsminister Raivo Aeg. Foto: Aldo Luud

„Igal asjal on piir. Ei ole võimalik, et suvalisi inimesi lihtsalt mingi ajakirjandusliku eksperimendi huvides võib määramatu ajaga jälitada,“ selgitas valitsuse pressikonverentsil justiitsminister Raivo Aeg, miks ta on palunud prokuratuuri seisukohta, kuivõrd on Õhtuleht tegelenud „eraviisilise jälitustegevusega“ seoses haridusministri Mailis Repsi kajastusega.