Koroona naaberriikides: Lätis seni suurim positiivsete testide osakaal, Venemaa ületas kahe miljoni nakatunu piiri  

Läti rahvusringhääling LSM teatas, et ööpäevaga tehtud 3323 testiga lisandus statistikasse 366 uut koroonajuhtumit. Suri neli inimest. Positiivsete testide osakaal oli 11%, mis on lõunanaabrite juures senise pandeemia kõrgeim näitaja. Läti koroonajuhtumite koguarv ulatub üle 11 700.

Venemaa koroonajuhtumite arv kerkis neljapäeval üle kahe miljoni (2 015 608). The Moscow Times teatel tuvastati viimase ööpäevaga enam kui 23 000 nakatunut, mis on uus rekord. Võrdluseks – esimese laine ajal jäi ööpäevase koroonajuhtumite kõrgpunkt 11 656ni, mida oli tänasega võrreldes enam kui kaks korda vähem. Venemaa koroonasurmade arv tõusis rekordilise 463 inimese võrra ja on nüüd kokku 34 850. Välisekspertide arvates on reaalsed arvud ilmselt ametlikest tunduvalt kõrgemad.