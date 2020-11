ÕL VIDEO | Sall Putinilt, mosaiik paavstilt ja hülgekonserv Kihnust ehk Milliseid kingitusi on president Kaljulaidile ametiaja jooksul tehtud 

Kaljulaidi nõunik Taavi Linnamäe sõnul jõuavad kingid presidendini kahe formaadi kaudu. Üks on see, kui ametlikul välisvisiidil või võõrustamisel toimub meenevahetus. Teine on see, kui riigipea käib Eestis ringi ja kohtub ettevõtete, külaseltside ja teiste Eesti inimestega ja saab nendelt kingi. Linnamäe sõnul jõuab Kadriorgu presidendi lossi igapäevaselt kirju, kaarte, kingitusi.

Mis saab kingitustest pärast ametiaja lõppu?

Kõik saadud kingitused on Kadriorus presidendi lossis ühte ruumi kokku püakitud ja sinna jäävad need ka siis kui Kaljulaidi ametiaeg lõpeb. „Kuna ruumi ei ole nii palju, siis ei ole need väljas nagu muuseumisaalis, vaid eraldi ruumis kokku pakitult. Pärast ametiaja lõppu jäävad need kingid presidendi kantseleisse hoiule, sest presidendile tehtud kinke vaadatakse kui Eesti riigile tehtud kingitusi ja osakest ajaloost. Siin on ka kõik eelmistele presidentidele tehtud kingid,“ seletab Linnamäe.