Mart Soidro | Kuidas Laneman end juba 20-aastaselt NLKPga laulatada lasi 

Mart Laari esimene Eesti Vabariigi 1992. aasta põhiseaduse alusel ametisse astunud valitsus alustas tööd 21. oktoobril 1992. Sellest ajast on palju vett merre voolanud ja Jüri Ratase teine valitsus kannab juba järjekorranumbrit 15. Alar Laneman on aga 22. siseminister. Tundub, et see on karm ja mitte just ihaldusväärne amet, sest kõik brigaadikindrali eelkäijad on ametis olnud vaid korra. Keegi pole sama rehe otsa kaks korda astunud... Või nagu ütles kunagine siseminister Katri Raik: „Selles ametis on vaid kaks ilusat päeva – kui saad lilled ametisse astumise puhul ja kui saad lilled ametist lahkumise päeval”.