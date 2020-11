TUUB – funktsionaalne ja ilus! 

TUUB on praktiline kleit, mida saab kanda ka seeliku ja topina. Lisaks värvilaiguna kaelas, elegantse kapuutsina, ujumiskostüümina ning lihtsalt pika selga soojendava särgina (sobib muide ka rasedatele kõik 9 kuud, toetab pärast kõhukest ja lubab seltskonnas delikaatselt titat toita).

Idee on lihtne, teostus meisterlik, materjalid parimad saadaolevad ning suur funktsionaalsus on TUUBi eduloo taga. Naised, kes heas mõttes TUUBiga „sõbraks saavad“ ei oska enam ilma elada. Peale vaadates ei ole nagu midagi nii erilist… Tõepoolest, pakend on väga ilus ja see teeb juba tuju heaks. Aga võimalus selle lihtsa torukese abil oma olemasolevat garderoobi kasutusele võtta ja näha uue nurga alt, on ehk TUUBi üks parimaid külgi.

Kanna topina jaki all kena viimistletud välimuse saavutamiseks. Teksaste peal või kampsuni all, et jahedal ajal oma keskkohta tõmbetuule eest hoida. Seelikuna oma lemmikpusa, jaki või tuunika all. Mini- või pliiatsseelikuna paksude sukkadega, võrksukkadega, tanksaabaste, tossude või stilettodega. Retuusidega käies hoiab TUUB aga pepu soojas.

TUUBi teeme kolmest materjalist:

- Hetkel maailma popim kangas ülipeen meriino vill hoiab sooja, kuid ei aja higistama ega „hammusta”, reguleerib keha niiskust ja temperatuuri ning on antibakteriaalne.