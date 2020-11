Avesta praktilised õpetused igaks päevaks 

PÄEVA OLEMUS:

Päikese päev on pühendatud Kuule, kelle valitsuse alla kuuluvad astraalne puhastumine, virgumine, tärkamine, naiselik alge ja emadus. Täna võib lõdvestuda, juua sõpradega veini, olla vooluses, pehme nagu vaha, unustamata seejuures, et ei tohi kuuletuda kurjale. Hea on kõik mis tuleb. Tuleb paluda heategu oma kaitseinglilt ja ise anda ning teha seda, mida palutakse.

Kestval kuutsükli 12. päeval inimese aura tugevneb ja suureneb tema mõju ümbritsevale. Inspiratsioon ja loomingulisus on kõrgseisus. See on armastuse, rahunemise ja kaastunde päev. Kui täna haigestud, siis on see märgiks, et pillad oma tarkust ning ei kasuta seda õigesti. Kell 15.17 algab kuutsükli 13. päev, mis on seotud inimese energeetilise keskuse ja astraalse nabaga.