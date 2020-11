ÜHE PERE KODU LUGU: pikaaegsed unistused saidki viimaks teoks! 

„Sepistatud käsipuudega tammepuidust trepp on meie maja ehe,“ kiidab Angeli. „Astmed on standardist laiemad, kaks inimest saavad teineteisest mööduda ilma, et peaksid külg ees end läbi mahutama. Ja kokkuvõttes on kogu maja planeering selline, et kodu on ühe pilguga hallatav, pere on koos.“

Sellega on väga rahul just lapsed, sest nii on tunne turvaline. Lisaks peab trepilt pererahva tegemistel silma peal maailma uhkeima karvakasukaga kiisu Mandu: nurrumootor ilmselt kontrollib, et Erki ja Angeli faktidega täpsed oleksid.

Foto: Oleg Hartšenko XOfoto OÜ

Kivimaja oli kindel soov

Ühes olid Angeli ja Erki kindlalt ühel meelel: kodu saab olema kivist. „Soovisime viilkatuse ja paksude seintega kivimaja ja otsustasime bauroci kasuks. Olin kuulnud, et bauroc aitab kaasa hea sisekliima saavutamisele ja selles osas vastab tegelikkus ootustele,“ kirjeldab Erki maaküttel kodu ehitamiseks kasutatud materjale.

„Otsustasime vältida tehismaterjale,“ täiendab Angeli. „Tänu bauroci lahendusele on meil hingav, ent soe sein. Ka siseseinte akustiline lahendus loodi bauroci toodete abiga. On hea, et kõik vajadused on tootjal läbi mõeldud.“

Oluliseks peab pererahvas ka seda, et ladumine käis kiiresti, plokid sobituvad omavahel ja külmasildasid ei teki.