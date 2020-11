Seisukoht | Sotsid hävitavad demokraatiat 

Reformierakond on juba teatanud, et nemad kavatsevad võtta rahvahääletust inimese võimalusena anda hinnang koalitsiooni poliitikale. See on õige lähenemine. Loodetavasti on Kaja Kallas, Hanno Pevkur ja Taavi Rõivas sel seisukohal ka siis, kui sotside muudatusettepanekud (milleks nad koguvad ka lihtrahva ideid) jõuavad põhiseaduskomisjoni ette. Komisjonis on vaid üks sotsiaaldemokraat ja muudatusettepanekute suurde saali jõudmiseks on vaja kahe poliitiku toetust. Kui reformierakondlased näitavad üles usku Eesti ühiskonda, et see lõhestav küsimus saaks referendumil eitava vastuse, siis nad sotside ettepanekut ei toeta ja need muudatusettepanekud ei jõua kuhugi.