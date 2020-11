Seisukoht | Kas Reps on vaesur või ihnur? 

Nõukaaegsed inimesed teavad küll seda mentaliteeti – mis ripakil, see ära. Võib ju oletada, et kui Reps nägi, kuidas ministeeriumi järjest rohkem oma isikliku elu teenistusse rakendades keegi avalikult ei kobise, siis süües kasvab ju isu. Nagu nõukaaegne sotsialistlik võistlus – kuidas riigi tagant varastades majandada oma perekond ära nõnda, et selleks võimalikult vähe isiklikku raha peaks kulutama. Kui lüüa aga kokku nii isiklikuks tarbeks kasutatud väikebussi hind, kütus, autojuhi ja salanõunike palgad, siis kogu selle toreduse kinnimaksmiseks ei piisaks isegi ministri palgast. Seega on Reps ikkagi palgavaene?

Tegelikult on kogu see jant kestnud ju pikki aastaid ning ausad ametnikud, kelle õiglustunnet Repsi mõõdutundetu ahnitsemine on riivanud on toimuva kohta ammu vihjeid teinud. Reps pole aga järeldusi teinud ei varem ning eks näeb, kas seegi kord teeb. Kui juba peaminister isiklikult viskub su kaitsele ja erakond teeb sama, siis tulemuseks ongi meediale naerulsui jagatud intervjuud, kuhu küll vabandusi sisse pikitud, kui just naerva näo tõttu ei tundu ta jutt ega vabandused siirana.