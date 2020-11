4 MÜÜTI KUTSEHARIDUSE KOHTA – tuntud ettevõtjad purustavad väärarvamused! 

Kutseõpe sobib erinevas eas inimestele. Just praegu suureneb nende hulk, kes elus kannapöörde teevad ja suisa uut eriala õpivad. Mõned lähevad teisele ringile, et töötada erialal, millest nad on juba lapsepõlves unistanud. Teisi motiveerivad ümber õppima paremad töö- ja palgapakkumised teistes sektorites.

„Näiteks metall ei tundu noortele väga atraktiivne, aga see on tekitanud olukorra, et neid töötajaid on vähe. Seal tekib palgaralli ja spetsialistide üle ostmine. Pealegi pole tööstus kriisis väga kannatanud, inimesi värvatakse juurde. Aga näiteks CNC operaatoreid on keeruline leida,“ kirjeldab Triin Ploompuu.

MÜÜT NR 3: Ainult kõrgharidus annab kõrge palga ja muretu tuleviku

Statistikaameti andmetel on just oskustöötajad ja kutsespetsialistid palgakasvu tipus – seega saavad oskajad oma töö eest head palka küsida. Triin Ploompuu sõnul on masina- ja metallitööstuses palk Eesti keskmisest 17% kõrgem. Keevitajate, ehitajate, elektrikute, mehhatroonikute ja paljude teiste elualade oskustööliste palganumbrid võivad mõnest akadeemilise haridusega ametniku teenistusest juba kordades kõrgemad olla. Niisiis jutt, et kõrgharidus kindlustab kõrgema töötasu, ei pea alati paika.

Seda kinnitab Kodumaja AS kvaliteedi- ja personalijuht Kristina Sutt, kelle sõnul on nende ettevõttes ehituse oskustööliste keskmine brutotasu 3000-3500 eurot kuus. „Lisaks katab Kodumaja eksportmaade ehitusplatsidel töötamisel ka tööliste reisi- ja majutuskulud ning maksab välislähetuse päevaraha,“ nendib Sutt.

MÜÜT NR 4: IT-sektoris töötavad programmeerijad

Ka IT-sektor on tuntud oma kõrge palgataseme poolest, kuid sellele vaatamata on töötajaid puudu, sest töökohtade arv kasvab kiiresti. Prognooside kohaselt suureneb töötajate arv IT-ettevõtetes lähiaastatel 1,5 korda ning ülemaailmne pandeemia vaid kinnitab IT kasvavat võidukäiku. Lisaks vajavad IT oskusi paljud teised spetsialistid alates e-kaubandusest kuni iluteenindajateni välja.