ERIAL MÜÜS KÜPROSELE ÕHKU! Vaata, kes päästis hoiu-laenuühistu kahjumist 1,8 miljoni eurose äriga Priit Pärnapuu, Kadri Kuulpak , täna, 12:10

Eriali pressikonverents. Juhatuse liige Oleg Laidinen ja suhtekorraldaja Raul Kalev. Foto: Teet Malsroos

Hoiu-laenuühistu ERIAL juhatuse liige Oleg Laidinen nimetas tänasel pressikonverentsil Küprose firma nime, mis on ERIALilt ostnud 1,8 miljoni euro eest intellektuaalomandit. Firma nimi on Parsum Ltd. Õhtuleht teab, kes on selle firma taga! Hoiustajate seisukohalt on tegu väga halva juhtumiga: ilma nende tehinguteta oleks ERIAL sügavas kahjumis.