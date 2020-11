Lasnamäel hukkus vales kohas teed ületanud helkurita jalakäija 

Esialgsetel andmetel sõitis sõiduauto Toyota Corolla roolis olnud 62-aastane mees Raadiku tänaval suunaga Mustakivi tee poole, kui talle jooksis ootamatult ette tumedates riietes ja ilma helkurita 59-aastane mees. Autojuht oli kaine. „Paraku näeme igal sügisel pimeda aja saabudes, et juhtub õnnetusi, mida saanuks üsna lihtsasti ära hoida. Jalakäijad peavad end pimeda aja saabudes kindlasti autojuhtidele paremini märgatavaks tegema, sest hämaras on teedel nähtavus piiratud ning aastaajale iseloomulikud ilmastikutingimused nagu vihm ja udu segavad vaatevälja veelgi. Niisamuti peab alati mõtlema, kas vales kohas üle tee mineku risk on seda tegelikult väärt. Ajavõidu illusioon võidab tihtipeale kaine mõtlemise ning nii silgataksegi otse liiklusesse aru saamata, et mängus on iseenda elu,“ sõnas Ida-Harju politseijaoskonna välijuht Teele Üksaeg.