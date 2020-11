VIDEO | Moskva eeslinnas asuvast koroonahaiglast kerkis valget suitsu 

Vahetult pärast plahvatust avaldatud teates mainis Moskva tervishoiuosakond, et ehitamisjärgus olevas ajutises palatis vähendati hapnikutorus rõhku. Osakond lisas, et patsiendid ega haigla personal polnud ohus. Ka riiklik uudisteagentuur TASS viitas nimetamata allikale, kes ütles, et plahvatus ei häirinud haigla tegevust.

Seevastu Vene uudisteportaal Mash teatas, et üks haigla töötaja sai vigastada, ent on „rahuldavas seisundis“. Seal lisati, et haigla kolmest ajutisest hoonest on peahoonesse evakueeritud 83 patsienti.