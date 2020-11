RAPORT: Austraalia sõdurid tapsid Afganistanis vange ja tsiviilisikuid 

Austraalia peaminister Scott Morrison teatas eelmisel nädalal, et raport sisaldab austraallaste jaoks „väga raskeid ja häirivaid leide“. Ehkki aruanne oli põhjalikult ümber vormistatud, sisaldas see väiteid, et kõrgemad eriväelased käskisid noorematel tappa relvadeta afgaane. „On usaldusväärset teavet selle kohta, et patrullülemad nõudsid nooremsõduritelt vangide tulistamist, et nood saavutaksid esimese tapmise,“ kirjutati aruandes. Sellist praktikat tunti nime all "veristamine“. Väidetavalt lavastasid vastutavad isikud pärast veristamist võitlusstseeni välismaiste relvade või varustusega, mis pidi nende tegevust näiliselt õigustama.